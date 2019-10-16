16.10.2019 17:29

Adana'da, HDP tarafından yapılması planlanan "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" mitingine izin verilmedi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de HDP Adana milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz'ün katılımıyla "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" adı altında miting düzenlenmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden, İl İdaresi Kanunu gereğince Valilik Makamının oluruyla mitingin yapılmasına izin verilmemiştir."

Kaynak: AA