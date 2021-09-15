Demokrasi İçin Birlik Platformu'ndan mültecilerle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
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Demokrasi İçin Birlik Platformu'ndan mültecilerle ilgili açıklama Açıklaması

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Demokrasi İçin Birlik Platformu'ndan mültecilerle ilgili açıklama Açıklaması

Demokrasi İçin Birlik Platformu Üyesi Mert Büyükkarabacak, "Ülkemiz topraklarında yaşayan herkes için kamu tarafından sağlanacak güvencelerde etnik bağlar değil evrensel haklar temel alınmalıdır.

Demokrasi İçin Birlik Platformu Üyesi Mert Büyükkarabacak, "Ülkemiz topraklarında yaşayan herkes için kamu tarafından sağlanacak güvencelerde etnik bağlar değil evrensel haklar temel alınmalıdır. dedi.

Fatih'teki İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde bir araya gelen Demokrasi İçin Birlik Platformu üyeleri "Göçmen ve mültecilerle ilgili insani çözüm mümkün" başlıklı basın açıklaması yaptı.

Demokrasi İçin Birlik Platformu Üyesi Mert Büyükkarabacak, göç sorununun çözümü için tüm demokratik oluşumları, ilkeleri tartışmak, geliştirmek ve hayata geçirmek konusunda ortak tavır alınması gerektiğinin altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin "Geçtiğimiz 10 yıl içinde zorla yerinden edilen kişilerin sayısı iki katına çıktı. Bu, uluslararası toplumun barışı koruyamadığını göstermektedir. Bu korkutucu tabloda ne yazık ki yeni bir eşiği daha aşıyoruz ve dünya liderleri savaşa dur demedikçe durum daha da kötüye gidecek" sözlerini hatırlatan Büyükkarabacak, yerküreyi yaşanmaz hale getirenlerin sebep olduğu felaketin sonuçları ile karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

Büyükkarabacak, "Son dönemde büyük tartışma ve saflaşmalara yol açan, hatta Altındağ'da yaşananlar örneğinde olduğu gibi ırkçı kalkışmaların gerekçesi olarak gösterilmek istenen göç ve mülteciler ekseninde yaşanan sorunların, demokratik, hak temelli ve eşitlikçi çözümü için uluslararası düzeyde ve aşağıdan dayanışma ağları kurulmalıdır. Ülkemiz topraklarında yaşayan herkes için kamu tarafından sağlanacak güvencelerde etnik bağlar değil evrensel haklar temel alınmalıdır." dedi.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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