Demokrasi" İçin Bir Günde 283 Köy ve Mahalle Yolunu Açtılar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 283 köy ve mahalle yolu, vatandaşların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa rahat gitmesi için ekiplerce geceden beri sürdürülen yoğun çalışmayla açıldı.

Bölgede 4 gün önce başlayan ve halen aralıklarla süren kar yağışı ve tipi dolayısıyla dün kapanan Erzurum'daki 242, Erzincan'daki 26, Kars'taki 13, Ardahan'daki 2 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açılması için harekete geçildi.

Bu kapsamda illerdeki belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri, dün iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalara başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle gece çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sabaha kadar illerdeki tüm yolları ulaşıma açtı.

Bölgede ekipler, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbir aldı.

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'nda 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere ilişkin ilçelerle birlikte yaklaşık 2 bin yerleşim yerinde her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Tüm ekiplerin kış şartları dolayısıyla sabaha kadar alanda çalışma yaptığını anlatan Memiş, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açılan Karayazı, Çat ve Pasinler ilçelerindeki bazı mezralara öğle saatlerinde sandıkların ulaştırıldığını, buralarda oy kullanma işleminin sürdüğünü söyledi.

Ağrı

Abide Mahallesi'ndeki 75. Yıl Ortaokulu'nda oyunu kullanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin huzur içinde geçmesi için tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Vatandaşın huzur ve güven içinde oy kullanabilmesi için güvenlik güçleri ve sandık görevlilerinin görevi başında olduğunu belirten Elban, "İnşallah kazasız belasız, kimsenin burnu bile kanamadan, huzur içerisinde bir seçim geçiririz. İnşallah seçim sonuçları da ülkemize, milletimize, ilimize ve tüm adaylara hayırlı olur." diye konuştu.

Elban, gazetecilerin, "kapalı köy yolları dolayısıyla sandıkların ulaştırılamadığı bölge olup olmadığını" sorması üzerine şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, dün akşamdan itibaren sandıkların en ücra köylere ulaşmasıyla ilgili çalışmaları başlamıştı. Sabah oy verme saati itibarıyla ilimizdeki tüm köylerimizde ve belediye sınırları içinde sandıklarımızda oy kullanma işlemi devam ediyor. Herhangi kapalı köy yolumuz, ulaşılamayan sandık bölgemiz yok. Sandıkların oy sayım işlemi sonrası süratlice ilgili ilçe seçim kuruluna intikaliyle ilgili, yollarımızda, özellikle yüksek bölgelerimizde yoğun kar yağışından dolayı kar dolan, tipiden kaynaklı kapanmalar yaşanıyor. O yüzden ilgili teknik ekiplerimiz tipinin doldurduğu alanlarda yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyor. Şu ana kadar bize intikal eden, hem yollar hem de sandık bölgesinde Allah'a şükür bir kaza, bela, kavga ve herhangi nahoş olayımız yok."

Kars

Kars Valisi Türker Öksüz, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda 1039 numaralı sandıkta oy verdi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik açısından sıkıntı olmadan seçimlerin sürdüğünü belirterek, "Seçimlerin hem ülkemize hem de ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Huzurlu, güvenli bir ortamda seçim yapıyoruz." dedi.

Öte yandan, Sarıkamış ilçesi, 4 gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçedeki vatandaşlar, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen okullardaki sandıklara giderek oyunu kullandı.

Ailesiyle kayak elbiseleriyle oy kullanmaya gelen Serkan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah ilk iş vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydederek, "Buradan da kayak yapmaya gidiyoruz. Kar yağışından dolayı sezon uzadı. Pistler çok güzel, bunu değerlendirelim istedik." ifadelerini kullandı.

Resul Pakko da "Karda tipide oy kullanmaya geldik. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz." dedi.

Erzincan

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş ile İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda 1152 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vali Arslantaş, oy kullandığı sandıktaki katılım durumunu inceleyip görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 973 sandıkta 162 bin 200 vatandaşın oy kullanacağını, seçimlerin güven ve huzur içinde devam ettiğini dile getirdi.

Iğdır

Iğdır Valisi Enver Ünlü, eşi Sema Ünlü ile geldiği İnönü İlkokulu'ndaki 1138 numaralı sandıkta oy verdi.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Ünlü, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kimsenin baskısı altında kalmaksızın, o perdenin arkasında vatandaşlık görevini, hür iradesini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri aldık. Tuzluca ilçemizin yüksek kesimlerinde sabah kar yağışı oldu. Geceden beri çalışan ekiplerimiz, dağ köylerinde yolları açarak sandıkları ulaştırdı. Şu anda oy verme işlemi devam ediyor."

Ardahan

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, kentte 2 köy yolunun kapalı olduğuna dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu yolların dün ulaşıma açıldığı ifade edilen açıklamada, şu an itibarıyla kentte kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA