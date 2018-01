Sivas Valisi Davut Gül, 2017-2018 eğitim öğretim yılı "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında düzenlenen programa katıldı.



Sivas Öğretmenevi'nde okul temsilcilerinin ve Mili Eğitim Müdürü Mustafa Altunsoy'un da katıldığı programda ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı İl Öğrenci Meclisi Başkanı Ünal Bulut ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı İl Öğrenci Meclisi Başkanı Kutluhan Enişte birer konuşma yaptı. Konuşmanın ardından devir teslim ve yemin töreni gerçekleştirildi.



Programda söz alan Vali Gül, meclisin önemine değinerek, "Sizler bir şekilde seçilerek ve seçimlerin zorluğunu görerek, yaşayarak, bilerek buralara geldiniz. Dolayısıyla da bu demokrasi kültürünü bu yaşlarda aldınız. İnşallah görev yapacağınız bu bir yıllık süre içerisinde de hem arkadaşlarınızın taleplerini, sorunlarını üst makamlara iletmiş, hem de kendinizi daha çok geliştirmiş olursunuz." dedi.



Okul meclislerinin amaçlarını öğrencilerin iyi kavraması gerektiğini ifade eden Gül, "Bu amaçların birçoğunu gerçekleştirebilirsek kendi hayatımıza çok şey kazandırmış oluruz. Türkiye'nin her tarafında okul meclisleri var, Sivas'ta da ayrıca Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri oluşturuyoruz. Hepinizin buralarda görev almanızı arzuluyoruz. Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisimizin ilk projesi 'Annem Varsa Bende Varım' adlı kitap okuma projesi olacak. 58 bin kitabı sizlere ulaştıracağız. ve sizler bu kitapları ailelerinizle birlikte okuyacaksınız. İsteğimiz günde on beş dakika evde kitap okutulması." şeklinde konuştu.



Daha sonra programda birçok okul temsilcisi söz alarak okulları ile ilgili sorun ve taleplerini iletti.



Talepleri dinleyen Vali Gül, il öğrenci meclisinin bir yatırımcı kuruluş olmadığını ifade ederek, "Sizlerin taleplerini Milli Eğitim Müdürlüğümüz not aldı. Belli bir takvim içerisinde okullarımızın eksikliklerini gidereceğiz. Gönül ister ki sorunlarımızı bir günde halledelim ama böyle bir şey hem ekonomik anlamda hem de zaman anlamında mümkün değil." şeklinde konuştu.



Meslek liselerinin taşınması ile ilgili konuya da açıklık getiren Gül, " Meslek Lisesi Organize Sanayi Bölgemize taşınacak. Buraya giden her öğrencimizin servis ücretini ve yemeğini Milli Eğitim Bakanlığımız karşılayacak." dedi. - SİVAS