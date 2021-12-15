"Demo Day" ile genç fikirler İzmir'de buluşuyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla TÜSİAD işbirliğinde hayata geçirdiği Girişimcilik Merkezi İzmir ilk mezunlarını veriyor. Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin destekleriyle geliştirilen tarımsal girişimcilik programında finale kalan 10 girişim, 17 Aralık'ta düzenlenecek Demo Day etkinliğiyle ekosisteme tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TÜSİAD işbirliğiyle geçen Şubat ayında Umurbey Mahallesi'nde hizmete açtığı Girişimcilik Merkezi İzmir'in tarımsal girişimcilik programını başarıyla tamamlayan 10 finalist ekip 17 Aralık'ta düzenlenecek Demo Day etkinliğinde girişimlerini ekosisteme tanıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Baysan A. Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Üyesi Aydın Buğra İlter, Pınar Süt Mamulleri San. A. Ş. Ar-Ge Merkezi Direktörü Reyhan Parlak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Nizam Bilgiç, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve EGİAD Yönetim Kurulu ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi Filip Minasyan'ın jüri üyeliğini üstleneceği Demo Day etkinliğinde ilk üçe giren girişimler toplam 45 bin lira para ödülüyle desteklenecek.

Merkez'in yeni tematik girişimcilik programının Ocak 2022'de duyurulması hedefleniyor.

Süreç nasıl ilerledi?

Girişimcilik Merkezi İzmir, İzmir'in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların girişimci bakış açısıyla karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüten bir kuluçka merkezidir. Her yıl farklı temalarda girişimci adaylarını kabul etmeyi hedefleyen Merkez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda ilk yılın temasını "tarımsal girişimcilik" olarak belirledi. Haziran ayından beri yürütülen bu programla İzmir'de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Tarımsal Girişimcilik Programı kapsamında 69 girişimciden oluşan 27 ekibe toplamda 52 saatlik temel girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 ekip (54 girişimci) ise bir sonraki aşamaya geçerek, 47 saatlik tarım ve gıda girişimciliği eğitimi almaya ve projelerini program mentorlarının desteği ile geliştirmeye hak kazandı.

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