Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
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Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde farklı tarihlerde demiryollarından yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.K., T.Ç. ve E.K. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - KAYSERİ

Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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