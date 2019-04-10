Demiryolu Sektörünün Dev Buluşması

Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin demiryolu hikayesinde çığır açan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kentteki raylı sistemin ağını 480 km'ye ç ;ıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa ve Asya'nın tek, dünyanınsa 3. büyük fuarı Eurasia Rail-Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle açıldı.

İzmir bir kalp gibidir

Türkiye'nin 162 yıllık demiryolu hikayesindeki en önemli kilometre taşlarından birinin Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimci ve vizyoner tutumu olduğunu ifade eden Başkan Soyer,onun bu yaklaşımının "anayurdu demir ağlarla ördük" cümleleriyle marşlarımıza dahi yansıdığını dile getirdi. İzmir'in raylı sistem yatırımlarının hız kesmeden süreceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer şunları kaydetti:

"179 km raylı sistemi orta vadede 340 km'ye biraz daha uzun vadede 480 km'ye çıkaracağız. Hafif raylı sistem ağını çok daha yoğun bir biçimde kent ulaşımında kullanmak istiyoruz. Buca-Halkapınar Metrosu ve Çiğli Tramvayı projeleri hazırlanmış Bakanlığa sunulmuştur. Bakanımıza da buradan iletmiş olalım.Bir yandan küreselleşen, bir yandan küçülen dünyada ulaşım ağını mümkün kılabilmek zorundayız. İzmir bir kalp gibidir. Tarih boyu nca batıyla doğu arasında yürek olma vazifesini üstlenmiş. Nasıl ki bir kalp vücutta kan pompalama işlemini yaparsa, İzmir bu coğrafyada yürek olmuş, batının damarlarını doğuya, doğunun damarlarını batıya pompalamıştır. İbn-i Haldun'un da dediği gibi 'Coğrafya kaderdir."

Başkan Tunç Soyer, ESBAŞ'tan Fuar İzmir'e uzanan bir tramvay hattı için de çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Demiryolları İzmir'den başladı

Eurasia Rail Fuarı'nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise "Yerli firmaların fuara katılımının yüzde 40'tan 60'a yükseldiğini belirterek,Doğaya saygılı bir ulaşım modeli olan demiryolları, geleceğimiz ve çocuklarımız için de çok önemli. Bu fuar ufkumuzu açacak, cesaret verecek" diye konuştu.

Demiryollarının dünyada baş döndürücü hızla ilerlediğini ifade eden TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da "Ankara ve İstanbul'dan sonra şimdi de Ege'nin incisi İzmir'de bu fuarın yapılması bizim için önemli. Çünkü ilk demir yolları bu şehirde başlamıştır. Merkezi ve yerel yönetim birlikteliği ile 136 km raylı sisteme ulaştık. Demiryolu başta İzmir olmak üzere tüm ülkemizi geliştirecek" dedi.

İzmir Metrosu da var

Eurasia Rail, 25 ülkeden, 200 katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden önemli katılımcıların yer aldığı Eurasia Rail'e İzmir Metrosu ve İZBAN da katılıyor. Başkan Tunç Soyer,açılış töreninin ardından Metro ve İZBAN stantlarını ziyaret etti. Vatman üniforması giyen Başkan Soyer'e,İZBAN'ın kentte sefer yapan ilk trenlerine ait anahtarlar da hatıra olarak hediye edildi.

Kaynak: Bültenler