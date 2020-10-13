Demiryolu sektörü değerlendirildi
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Demiryolu sektörü değerlendirildi

13.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:16
Demiryolu sektörü değerlendirildi

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu ile bir araya gelen TÜRASAŞ temsilcileri, demiryolu sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Ziyarette, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş TÜRASAŞ'ın TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesi ve sahip oldukları bilgi birikimiyle kurulduğunu belirten Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten dolayı Yazar'a teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in raylı sistemler alanında ülkemizin merkez noktalarından biri olduğunu belirterek, sektörün desteklenmesi ve gelişmesi adına bir dizi proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir'in sahip olduğu potansiyeli bir adım daha öteye taşımak için bu süreçte her türlü işbirliğine açık olduklarını söyleyen Kesikbaş, raylı sistemlerin birçok sektöre dokunan bir yapısı olduğunun altını çizdi. Kesikbaş, "Sektöre yapılan her yatırım, her destek diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Demiryolu sektörü değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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