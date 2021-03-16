Demiryolu rayı hırsızlığına 4 tutuklama
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Demiryolu rayı hırsızlığına 4 tutuklama

16.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:04
Demiryolu rayı hırsızlığına 4 tutuklama

Karabük'te, Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı.

Karabük'te, Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı bir köyde Devlet Demiryollarına ait tamir için bırakılan bir adet 36 metre uzunluğundaki demir ray çalındığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Yapılan 4 saatlik araştırmada, demir yolu rayını çaldığı şüphesiyle 4 kişi tespit edilerek yakalandı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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