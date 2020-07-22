Demiryolu iş aracının çarptığı kişi, yaralandı ADANA'da raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

ADANA'da raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kişi, tren raylarından karşıya geçmeye çalışırken, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA