Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama
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Eskişehir, Arifiye, Yaşam, Haber

Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama

Arifiye-Eskişehir arası demiryolu güzergahında, 27 Nisan-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında; otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı duyuruldu.

24.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:07
Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama

Arifiye-Eskişehir arası demiryolu güzergahında, 27 Nisan-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında; otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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