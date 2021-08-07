Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
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Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K. (28), T.Ç. (28) ve E.K.'nın (16) demiryollarından hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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