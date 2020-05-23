Demiryollarında normalleşme süreci başladı
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Demiryollarında normalleşme süreci başladı

Demiryollarında normalleşme süreci başladı Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında YHT seferleri 28 mayıs'ta başlatılıyor Trenlerde bilet satışı HES kodu ile gerçekleştirilebilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan...

23.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:03

Demiryollarında normalleşme süreci başladı

Bakan Karaismailoğlu:

Demiryollarında YHT seferleri 28 mayıs'ta başlatılıyor

Trenlerde bilet satışı HES kodu ile gerçekleştirilebilecek

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız" dedi. Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan sınırlar kapıları ve getirilen kısıtlamaların sosyoekonomik anlamda birçok etkisinin olduğunu söyledi. Bu noktada Hükümet olarak virüsle mücadele için önemli önlemler aldıklarını kaydeden Karaismailoğlu, alınan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Söz konusu pandeminin sosyoekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirlerin alındığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde hayatın normalleşmesi sürecinin de başlayacağını söyledi. Bu noktada demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatılacağını da bildiren Karaismailoğlu, sürecin tedbirlerle birlikte yürütüleceğini kaydetti.

-28 Mayıs'ta YHT Seferleri Başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatların da bu süreçte seferleri durdurmadıklarını anımsatarak, yavaş yavaş sefer sayılarının artırılacağını kaydetti. Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren Hatları'nda da sefer hazırlıklarını başlattıklarını açıklayan Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Trenlerin biletlerinin satışına Ramazan Bayramının ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların COVİD-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak" dedi. 28 Mayıs'ta YHT seferlerini soysal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında ilk olarak tren içerisinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacağını belirterek, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacağının altını çizdi.

-20 yaş altı ve 65 yaş üstüne bilet satışı yapılmayacak

COVID-19 riskine karşı şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Marmaray ve Başkentray dışında seferlerine ara verilen YHT, anahat ve bölgesel tren seferlerinden sadece YHT seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlatılacağının altını çizen Karaismailoğlu,"Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, trenlerde sosyal mesafenin korunması için sık aralıklarla uyarıcı anons yapılacağını da söyledi.

YHT'lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde korona virüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını da belirten Karaismailoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı Seyahat İzin Belgesi zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak" dedi. Tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildiren Karaismailoğlu, yüksek hızlı trenlerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını da söyledi.

Demiryollarında normalleşme süreci başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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