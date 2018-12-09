Demiryol İş Sendikasından İZBAN'ın açıklamasına tepki

Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız 'net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'ortalama net' olarak verdiğiniz takdirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır." denildi.