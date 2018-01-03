Demirtürk, Başkan Uysal ile Telefonda Görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, kendisi hakkında ortaya atılan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a "Hüseyin" diye hitap ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.



MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, bir yerel gazetede Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a "Hüseyin" diye hitap ettiği iddialarını doğru olmadığını ifade etti. Uysal'ın tüm Ereğli'nin olduğu gibi kendilerinin de belediye başkanı olduğunun altını çizen Demirtürk, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı olarak seçilmiş makam sahiplerine nasıl hitap edeceğini bildiğini vurguladı. Başkan Uysal ile telefonla da görüştüklerini belirten Demirtürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın katıldığı bir radyo programında şahsımı hedef alan sözlerini üzüntü ile takip ettim. Ben Uysal'ın ifade ettiği gibi kendisine "Hüseyin" diye hitap etmedim. Benim söylediğim şuydu; "Ereğli'de Pazar ve çarşı içi esnafı diyor ki; "Halil'i göndereceğiz dedik, gönderdik. Şimdide Hüseyin'i göndereceğiz." Bu söylem MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ifadesi değil, dediğim gibi Pazar ve çarşı esnafının söylemidir. Hatta kendisine tavsiyede de bulundum; Hüseyin bey bunların önlemini alsın. Hüseyin Bey tüm Ereğli'nin olduğu gibi bizimde belediye başkanımızdır. MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk makam sahiplerine nasıl hitap edileceğini iyi bilir. Bu gelişmeler üzerine ben Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Uysal'ı aradım ve oda bana ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu, benim kendisine 'Hüseyin' diye hitap etmediğimi, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Raman Demirtürk ile hiçbir sorunu olmadığını ve "Rahman Demirtürk'ü ben insan olarak seviyorum" diye cevap vermiştir. Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; Ben bir siyasi parti ilçe başkanı olarak yerel yönetimin uygulamalarını, icraatlarını tenkit edebilir, yanlış uygulamaları olduğunda uyarabilirim. Göreve geldiğimden bu yana Ereğli'nin menfaatleri doğrultusunda doğru bildiklerimi her platformda söyledim ve bundan sonrada söylemeye devam edeceğim. Ereğli'nin birçok problemi çözüm beklerken, bu tür polemikler oluşturmak doğru bir tavır değil. Bunları asla tasvip etmiyorum." - ZONGULDAK