Demirtaş ve Zeydan'dan Tuğluk'a Başsağlığı Mesajı

HAKKINDA açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, partisinin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk için başsağlığı mesajı yayımladı.



HDP Genel merkezinden yapılan açıklamada, Demirtaş ile Zeydan başsağlığı mesajlarında, hukuk dışı bir şekilde cezavinde tutulduğunu öne sürülen Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un vefatından büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Hatun Hanım'a rahmet, Aysel Hanım'a ve bütün ailesine, dostlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Demirtaş ve Zeydan mesajının devamında ise şöyle devam edildi:



"Ankara'daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz. En temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayışın sürekli olarak bizleri hedef haline getiren AKP yöneticileri ve yandaş medyanın ürünü olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Toplumun genelinin bu soysuzluğa prim vermeyeceğine inanıyor, bu acı gününde on milyonların yüreğinin Aysel Tuğluk ile birlikte olduğunu biliyoruz." - Diyarbakır