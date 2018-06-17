Demirtaş, TRT'de konuştu: Sadece Yarınlarımızı Değil Torunlarımızın Geleceğini de Seçeceğiz

HDP'nin Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 20 ay sonra TRT Haber'de 24 Haziran seçimlerine yönelik propaganda konuşması yaptı. Demirtaş, "Sadece yarınlarımızı değil torunlarımızın geleceğini de seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF Kİ SİZLERE EDİRNE CEZAEVİNDEN SESLENMEK ZORUNDA BIRAKILIYORUM"

Selahattin Demirtaş, "Çok değerli kardeşlerim, sizleri en sıcak duygularımla selamlıyorum. Bu seçim kampanyasından Edirne F Tipi'nden sesleniyorum. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz şekilde tutuluyorum. Sadece iki defa hakim karşısına çıkarıldım. Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlere yaptığım konuşmalardır. Başka da bir suçlama yoktur" dedi.

"EN ÇOK KADINLARA VE GENÇLERE GÜVENEREK ADAY OLDUM"

Demirtaş, "Ben buradan en çok kadınlara ve gençlere güvenerek aday oldum. Beni merak etmeyin, sizler iyi oldukça ben iyi olacağım. Sizler özgür oldukça ben de özgür olacağım" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'TAN ÇAĞRI

Seçim sürecini, tutukluluk halini ve gündemi değerlendirerek, eleştirilerini sıralayan Selahattin Demirtaş, "Bir oy HDP 'ye bir oy Demirtaş'a deyin" çağrısı yaptı.