Demirtaş Tarihi Farkla Yeniden Başkan

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı tekrardan Gökhan Demirtaş oldu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tekrardan Belediye Başkanı oldu. Coşkulu bir kalabalıkla Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nda bekleyen Gülüç halkı Başkan Demirtaş için saatlerce sandıkların sayılmasını bekledi. Maytaplar ve davul zurnalar ile beklenen sonuç Gülüç halkını ve Başkan Demirtaş'ı şaşırtmadı. Gülüç Belediye'si önünde konuşan AK Parti Belde Başkanı İsmail Yılmaz Gülüç halkına teşekkür etti. Daha çok çalışıp Gülüç'e daha iyi hizmetleri kavuşturacağını belirten Yılmaz konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Oy veren oy vermeye bütün Gülüç halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten 3 aydır ev ev, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmadık. Bunun karşısında Gülüç halkı bize bu zaferi nasip etti. Allah'a ham ediyoruz, şükrediyoruz. Sağ olun var olun. Vermiş olduğunuz bu yüksek destek aslında sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bundan sonra uyku yok, dinlenmek yok. Biz bugün bu destekle zaten dinledik. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten çalışkan bir belediye başkanımız var. Bu yüksek oyla beraber. Sizin için kapı kapı direnmek için yarından itibaren yollara düşeceğiz Allah'ın izniyle. Siz ne istiyorsanız sizin neye ihtiyacınız varsa boynumuzun borcudur. Onun için bu güzel günde bizi burada yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun. Kapı kapı gezen tüm Gülüç'lü bayanlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm Gülüç halkına sonsuz saygılarımı sunuyorum." Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise Gülüç halkının evladı olduğunu belirtti. Göreve geldiğinde beri hiç durmadığını ve bu dönemde de daha çok çalışacağı için söz verdi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi ben sizin evladınızım. Dün 2014'te beni nasıl bağrına bastınız, şimdi de beni bağrınıza bastınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Gülüç halkı, burada ki bayanlara, değerli beyefendilere beni bir gün yalnız bırakmadığınız seçim dolayısıyla. Tüm seçim programlarında yanımda olduğunu için teşekkür ediyorum. Biz abi kardeşiz bu böyle bilinsin. Hakkımızda çok dedikodular yapıldı ama biz hiçbir zaman konuşmadık. Biz dürüstlüğümümü, ilkimizi hiçbir zaman bozmadık. Biz Gülüç'ün hizmetkarıyız dedik, Gülüç'e hizmet dedik. Biz sadece yaptığımız projeleri açıkladık, yaptığımız hizmetlerle konuştuk. Bugün de 2014'ten 2019'a kadar yaptığımız hizmetlerin emeğini aldık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Beni bu makamdan sadece Gülüç halkı indirir. Siz beni bu zamana kadar indirmediniz bu zamandan sonra hiç kimse indiremez, hiç kimsenin güzü yetmez. Biz Gülüç halkına adam gibi hizmet edeceğiz. Bugün burada söz veriyorum, belde başkanım burada, meclis üyem burada bugün ki aldığımız destek ile oy farkı ile sizlere yapacağım en güzel hizmetlerin işaretidir. Gece gündüz durmayacağız. Bu zamana kadar ne kadar çalıştık, hiç durduk mu ? Durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Bundan sonra iktidarın gücü ile Cumhurbaşkanımızın önüne koyacağız dosyalarımızı. Belde başkanım, İlçe başkanım vekillerimiz ile Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Saadet Hanım ile Gülüç'ü Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağım. Ama tekrar Gülüç halkına buradan söylüyorum. Bu seçim geldi geçti. CHP, MHP onlarda bizim kardeşimiz. Yarın, öbür gün tekrar aynı masalarda oturup Gülüç'ü nasıl güzelleştirebiliriz diye konuşacağız. Bu seçim geçti. Biri bu seçimi kazanacaktı kazanan taraf biz olduk, Gülüç halkı oldu. Ben herkesin söyledikleri unuttum. Benim derdim Gülüç. Başka derdim yok. Tek sevdam tek aşkım Gülüç. Buradan sizin huzurunuzda Belde Başkanıma, meclis üyelerime, sevgili eşime ve bizi yalnız bırakmayan bütün bayanlara, gece gündüz bizimle hareket ettiğiniz çalıştığınız için teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımız her zaman doldu taştı sizin sayenizde. Ben her zaman söyledim bu seçimi farklı alacağız dedim. Dediğimiz gibi oldu mu oldu. Çükü ben size güveniyordum. Ben sizlerin baş hizmetkarınızım. Sizlere hizmet etmek bizim tek gayemiz. Gülüç'e acil yapılması gereken projeleri bir an önce faaliyete geçireceğiz. Havai fişekleri yakacağız. Ne dedim ben size onlar seçimden önce yakacağız, ben 31 Mart'ta yakacağım dedim. Ben 31 Mart'ta zaferi sizlerle beraber kutlayacağım dedim. Sözümüz söz. Gülüç halkımız Gülüç sevdamız devem ediyor. Birlik beraberlik içerisinde bir olacağız, diri olacağız hep birlikte kardeş olacağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA