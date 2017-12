Demirtaş'tan Tek Tip Kıyafet Açıklaması: Tek Tip Kıyafet Verilmesi Halinde Parçalayıp Çöpe Atacağız

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayımlanan KHK'de yer alan tutuklu ve hükümklülere tek tif kıyafet giydirilmesi ile ilgili avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, tecavüz zanlılarının kravat takarak iyi hal indirimi alacağı vurgusu yapılarak, "Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız" dedi.



'KİMSE DAHA FAZLA ATEŞLE OYNAMAN'



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde avukatları aracılığı ile bugün yayımlanan KHK'ler ile ilgili mesaj gönderdi. en HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin kesintisiz OHAL ve KHK sistemiyle faşizmi kalıcı bir rejime dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığı ile tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür. Tek tip kıyafet dayatması, masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi, giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.



Mesajında, tek tip kıyafetin verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacaklarını belirten Demirtaş, "Düşünün ki, tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar. Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz. Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar Cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika'dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın" dedi. Genel Merkez tarafından yayınlanan Demirtaş masajının devamında şu ifadeler yer aldı:



"TEK TİP KIYAFET GİYMEKTENSE KEFEN GİYMEYİ TERCİH EDERİZ"



"Faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz. Bütün toplumu bu faşizan baskılar karşısında birlikte hareket etmeye, dik durmaya ve geleceğe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya müdahaleye derhal son verilmeli, adil yargılanma hakkı bütün sanıklar hakkında güvence altına alınmalıdır. OHAL kaldırılmalı, bütün OHAL KHK'leri geri alınmalıdır. Darbeyle doğrudan ilişkisi olanlar hariç işten atılan herkes görevine iade edilmelidir. Cezaevlerinde devam eden işkence ve onur kırıcı muamelelere son verilmeli, sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır. Barış için, birlikte özgür yaşam adına İmralı'daki hukuksuz tecride son verilmelidir. Tek tip kıyafet ve SEGBİS dayatması derhal geri çevrilmelidir. Bu talep ve beklentilerimiz doğrultusunda parlamento içindeki ve dışındaki bütün siyasi partileri, STK'ları, meslek örgütlerini, sendikaları ve bir bütün olarak tüm Türkiye toplumunu bir araya gelmeye, faşizme karşı her yerde sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bizler de rehin alınmış siyasi tutsaklar olarak elimizdeki bütün imkanlarla bu faşizan dayatmalara karşı direneceğiz. Kendimiz için değil, toplumun onuru ve aydınlık geleceği için her türlü bedeli ödemeyi göze alacak, dimdik duracağız." - Diyarbakır