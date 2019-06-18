Demirtaş'tan İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na destek çağrısı

Selahattin Demirtaş'ın bugün Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin mesajlar da içeren sıralı paylaşımlar yapıldı.

İstanbul seçmenine seslenen Demirtaş "Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu." diyerek bunun 'çoktan seçmeli' bir seçim olmadığını kaydetti ve İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle