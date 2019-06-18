Demirtaş'tan İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na destek çağrısı
Selahattin Demirtaş'ın Twitter'daki sosyal medya hesabından sıralı paylaşımlar yapıldı ve İstanbul seçimlerine ilişkin mesajlar paylaşıldı. Demirtaş "Belirleyici olduğumuzu göstermek için tarihi fırsat" dedi ve İmamoğlu için oy verilmesini istedi.
Selahattin Demirtaş'ın bugün Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin mesajlar da içeren sıralı paylaşımlar yapıldı.
İstanbul seçmenine seslenen Demirtaş "Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu." diyerek bunun 'çoktan seçmeli' bir seçim olmadığını kaydetti ve İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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