DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - 08 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Demirtaş'ta altyapı atağı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde başlattığı altyapı çalışmalarıyla bölgeyi şantiye alanına çevirdi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek adına altyapı çalışmalarında kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının rehabilitasyonuna hız veren BUSKİ, Demirtaş'ın muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Demirtaş Sakarya, Dumlupınar, Barbaros Mahalleri'nin kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenileyen BUSKİ ekipleri bölgenin altyapısında sorun teşkil eden hatları tek tek elden geçiriyor.

Bursa'da mevcut yaşanan ya da yaşanabilecek altyapı sorunlarına kalıcı çözümler ürettiklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İlk olarak eskiyen yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Bölgede sorunlu gördüğümüz ne kadar hat varsa hepsini elden geçiriyoruz. İlçe genelinde alt yapısı bitmiş kaliteli bir çalışma yaptıktan sonra, üstyapıya geçerek parke ve asfalt imalatlarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyeler için altyapı hizmetlerinin hem zor hem de gözle görülmeyen çalışmalar olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, "BUSKİ marifetiyle şehrin her noktasında altyapı hatlarına dokunuşlar yapıyoruz. Bazen yeni hatlar imal ederek bazen de eskiyen hatları yenileriyle değiştirerek rehabilite ediyoruz. Demirtaş Sakarya Mahalle'si Akçaköy Caddesi'nde ve Barbaros Mahalle'si Depo Sokak'ta kronik hale gelen kanalizasyon ve yağmursuyu sorununu gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla kökten halletmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar bittiğinde Demirtaş Bölge'sinin altyapı anlamında önemli bir iyileştirme sağlayacaklarını ifade eden Aktaş, altyapısı tamamlanan yerlerde parke ve asfalt imalatlarının hızlıca yapılacağı bilgisini verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI