Demirtaş: "Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz"
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Demirtaş: "Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz"

Demirtaş: 'Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi sel mağduru bir ailenin evini başta aşağı yenileyerek yüzlerini güldürdü.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi sel mağduru bir ailenin evini başta aşağı yenileyerek yüzlerini güldürdü.

Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, Karadeniz Mahallesi'nde geçen ay sağanak sonucu zemin kattaki evini su basan ailenin yardımına koştu. Sel mağduru ailenin kullanılmaz hale gelen evinin boya-badana, parke laminat tadilatı sonrası ihtiyacı olan eşyaları aileye ulaştırdı.

"Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz"

İlçede ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizlere gelen istekleri geri çevirmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Genellikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz bizlerden eşya talebinde bulunuyor. Koltuk, kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, yatak, baza, battaniye, perde, yorgan gibi talep en çok talep edilen eşyalar arasında yer alıyor. Biz de bu ailelerimizin ihtiyacı olan ev eşyalarını temin etmek için bir çalışma başlattık. Hayır Çarşımız ile şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz. Allah'a hamdolsun ki bizden talep edilen tüm eşyaları kısa sürede hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile temin ediyoruz. Bugün de ekiplerimiz o ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine eşyalarını götürüp kullanıma sundu. Onların bir nebze de olsai yüzlerini güldürdüysek ne mutlu bize" dedi. - SAMSUN

Demirtaş: 'Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz'
Demirtaş: 'Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz'
Demirtaş: 'Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz'
Demirtaş: 'Şefkat elimizi her vatandaşımıza hissettirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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