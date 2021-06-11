Demirtaş-Sapadere Grup Yolu Asfaltlanıyor

Demirtaş-Sapadere grup yolu asfaltlanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Demirtaş-Sapadere arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Demirtaş-Sapadere grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Demirtaş-Sapadere arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya'nın Demirtaş ve Sapadere arasındaki grup yolunda bakım onarım ve asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Demirtaş Vadisi'ndeki 10 mahalle sakinlerinin hem evlerine hem de yaylalara gitmek için kullandığı yol, aynı zamanda yaz aylarında Sapadere Kanyonu'na giden yerli ve yabancı turistlerin seyahati açısından büyük önem taşıyor.

MUHTARLAR ÇALIŞMADAN MEMNUN

Kış aylarında alt yapısı tamamlanan yolda bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demir ve mahalle muhtarları yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Mahalle muhtarları, kış döneminde çamur ve toz nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntı çektiklerin yolun sıcak asfalt ile asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti belirterek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre