Demirtaş, Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi

Halkların Demokratik Partisi eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Demirtaş'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı ve benzeri şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Euronews.com'da Görüntüle