Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'
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Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, “Batı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantajına boyun eğdiği” görüşünü dile getirdi.

23.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:04
Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'

'nin (HDP) eski eş genel başkanlarından , "Batı'nın, Cumhurbaşkanı 'ın şantajına boyun eğdiği" görüşünü dile getirdi.


Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Fransız Le Point dergisine verdiği demeçte, iç siyasete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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