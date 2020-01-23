Demirtaş, Le Point dergisine konuştu: 'Batı, Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi'
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, “Batı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantajına boyun eğdiği” görüşünü dile getirdi.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş, "Batı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şantajına boyun eğdiği" görüşünü dile getirdi.
Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Fransız Le Point dergisine verdiği demeçte, iç siyasete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle