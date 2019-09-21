Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bunları bırakamayız, eğer bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar

21.09.2019 12:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Euronews.com'da Görüntüle