Demirtaş: "Kaldırım işgallerine müsamaha gösteremeyiz"

10.09.2019 14:50

İlkadım Belediyesi, kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı caddeleri, sokak ve kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdı.



İlkadım Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı İstasyon Mahallesi Engin ve Anafartalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile vatandaşların uğrak yeri olan kalabalık iş merkezlerinde kaldırım işgal ederek seyyar satış yapanlara karşı denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, kaldırımları işgaline yol açan teşhir ürünlerinin satıldığı tezgahları toplayarak kaldırımları vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Zabıta yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kent sakinlerini zor durumda bırakan kaldırım işgallerine karşı uygulama ve denetimleri bundan sonra sıkılaştırılacaklarını, uyarı ve tutanaklara rağmen işgale devam edenler hakkında da gerekli yasal işlem ve cezai müeyyide uygulanacağının altı çizildi.



"İşgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz"



Seyyar işgalleriyle ilgili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da konuştu. Yaz aylarının yaşandığı şu günlerde şehrin kalbi konumunda olan İlkadım ilçesinde yaya ve insan trafiği açısından her gün yoğun bir hareketlik yaşandığını söyleyen Başkan Demirtaş, "Kaldırımların şehirlerin uygarlık seviyesini göstergesidir. Kaldırımların usulsüz şekilde kullanımının görüntü kirliğine sebep olduğu gibi, bundan daha da önemlisi yayaların hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenlik ve esenliğini bozan her türlü girişimin önlenmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı arttıracağız. Bu işgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, 7 gün 24 saat görevinin başında olup, şikayet ve talepleri hemen değerlendirmeye alarak en kısa sürede sonuçlandıracaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA