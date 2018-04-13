Demirtaş İzto Başkan Adaylığından Çekildi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, yarın yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, İZTO'da 1992'den beri başkanlık yaptığını hatırlattı.

Bugüne kadar kendisine destek verenlere teşekkür eden Ekrem Demitaş, "Odanın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum." ifadesini kullandı.

İZTO'da meclis üyelerini ve meslek komitelerini belirlemek için 9 Nisan'da seçim yapılmış, Demirtaş ve Mahmut Özgener seçimlerden sonra yönetim kurulu başkanlığı için aday olduklarını açıklamıştı.

Odanın meclis üyeleri, yeni başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek.