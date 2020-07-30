HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Demirtaş: "İstihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisiyiz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisi olduklarını söyledi.

Demirtaş:
30.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:56

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisi olduklarını söyledi.

3 Yapı Samsun Vadi Evleri proje sahiplerinin düzenlediği kahvaltılı tanıtım toplantısına, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, belediye meclis üyeleri ve iş adamları katıldı.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etmek ve devam eden projenin genel bir değerlendirmesini yapmak amacıyla bir kahvaltı düzenlediklerini belirten firmanın koordinatörü Adem Yıldırım, 'ekonominin lokomotifi' olarak kabul edilen inşaat sektörünün Samsun için de çok önemli olduğunu vurguladı.

"Her hizmetimiz halkımız için"

Sağlıktan spora, ulaşımdan kültür sanata kadar çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen bütün projelerin merkezinde "insan"ın yer aldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Attığımız her adımda sadece kendi bölgemize değil, kentimizin bütününe karşı sorumlu olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Her hizmetimizin İlkadım ilçemize yakışır seviyede olmasına önem veriyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, bütünü yaşam alanları şehrin modern çizgisini oluşturan en önemli yapı parçalarıdır" dedi.

"İstihdam ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisiyiz"

İş dünyasının, iş adamlarının, sanayicilerin desteklenmesinden yana olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, "Memuriyet hayatımda da böyle düşündüm. Şehrimize herhangi bir arkadaşımız yatırım yapmak istiyorsa onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Pandemi sonrası gerek istihdam gerekse ilçe halkının yaşam standartların üst seviye taşıyan yapıları ilçemize kazandıran firmamıza teşekkür ediyorum. Çünkü firmalar istihdam açısından çok önemli bir sorumluluk taşıyor, Türkiye ekonomisine katkılar sunuyor" diye konuştu.

Programın sonunda Başkanı Necattin Demirtaş, projeyi yerinde inceledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Yaşam
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Spor
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Belçim Bilgin Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Ağustos Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Demirtaş: "İstihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisiyiz" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 12:31:24. #1.15#
title