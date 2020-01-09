Demirtaş'ın yargılandığı dava

09.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:52

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulunurken, Demirtaş'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmak istemediği yönünde dilekçe gönderdiği açıklandı.

Diyecekleri sorulan sanık avukatları, mahkeme heyetine taleplerini iletti.

Avukatların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, 27 ve 28 Mayıs'ta devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA