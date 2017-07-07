Demirtaş'ın TCK 301'den Yargılandığı Dava

HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, yaptığı konuşmada "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.



Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.



Demirtaş'ı savunmak için çok sayıda avukatın yer aldığı salonda görülen duruşmayı, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bazı HDP milletvekilleri ve partililer de izledi.



35. Asliye Ceza Hakimi Dilek Bengi, Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden Ankara'daki duruşmaya katılma isteğini kabul ettiklerini ve gerekli yazıların cezaevine yazıldığını belirterek, cezaevinden gelen, "Demirtaş'ın sevk işlemleri için jandarma görevlilerine teslim edilmek üzere saat 03.40'te hazır edildiği ancak hala milletvekili olduğu, dokunulmazlığı bulunduğu, halkın iradesiyle seçilmiş biri olarak kelepçe takarak gitmeyeceğini beyan ettiği, jandarma görevlilerinin de bunu kabul etmemesi üzerine saat 04.10'da odasına geri götürüldüğü"ne ilişkin dilekçeyi okudu.



Demirtaş'ın davaya konu olan 28 Temmuz 2015 tarihli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin kaydın mahkemeye gönderildiğini belirten Bengi, avukatlara söz verdi.



Avukat Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın bir partinin eş genel başkanı ve seçilmiş milletvekili olduğunu belirterek, "Demirtaş'a yapılanları protesto ediyor ve tüm avukatlar olarak salondan çıkıyoruz." dedi. Karaman'ın sözleri üzerine salondaki avukatlar ve izleyiciler, alkışlar ve sloganlarla duruşma salonundan çıktı.



Hakim Dilek Bengi, yaşananları, "Avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın duruşma salonuna getirilmemesiyle ilgili durumu protesto etmek amacıyla salonu terk edeceklerini belirtmiş, salonda bulunan seyirciler de alkışlarla salonu terk etmişlerdir." şeklinde tutanağa yazdırdı.



Bengi, 28 Temmuz 2015 tarihli grup toplantısına ilişkin DVD'nin bilirkişi incelemesi için Ankara, Gazi, Hacettepe, Bilkent, Ufuk, Başkent ve Atılım üniversitelerinin hukuk fakültesi dekanlıklarına yazı yazılarak, ceza ve anayasa konusunda uzman akademisyenlerin bilirkişi olarak görevlendirilmesinin istenmesine karar verildiğini açıkladı.



Duruşma, 24 Kasım'a bırakıldı.



İddianamede, Selahattin Demirtaş'ın, 2015'te TBMM'deki grup toplantısındaki konuşması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağıladığı belirtilerek, TCK'nın 301. maddesinden cezalandırılması istenmişti.