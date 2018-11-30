Demirtaş'ın Tahliye Talebine Ret

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliye yönündeki kararının ardından, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının tahliye talebi, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme, kararında, ihlal kararı veren AİHM 2'nci Dairesi'nin kararının nihai nitelikte olmadığı vurgusunu yaptı.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5/3 ve 18'nci maddesine atıf yaparak, 20 Kasım'da, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları Ankara 19'ucu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu. Yaklaşık bir hafta Adalet Bakanlığı'ndan AİHM kararının tercümesini isteyen mahkeme, kararını bugün açıkladı. Buna göre; Demirtaş'ın tahliye talebi, 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması', 'sanığın savunmasını tamamlamamış olması', 'adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı' ve "ihlal kararı veren AİHM 2'nci Dairesi'nin kararının nihai nitelikte olmadığı' gerekçeleriyle yerinde görülmedi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamı için 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması' gerekçesinin, AİHM tarafından da kabul edildiği vurgulandı.

'MAHKEMEDEN KAYNAKLANMAYAN NEDENLER'

Kararın gerekçesinde ayrıca, hakkında 31 fezleke ile birleşen bir dosya bulunan Demirtaş'ın bunlardan sadece 9'u hakkında savunma yaptığı, sanığın iddianamedeki suçlamaların tamamına ilişkin sorgusunun tamamlanmadığı hatırlatıldı. Sorgunun bitmeden delillerin değerlendirilmesine geçilemeyeceğine ilişkin hükmün hatırlatıldığı kararda, yeterli imkan ve zaman tanınmasına rağmen sanığın savunmasını bilinçli tamamlamadığı anlatıldı. AİHM içtihatlarında, 'Kişinin yargılama sürecine engel olmaması gerektiği' hükmünün de hatırlatıldığı kararda, Demirtaş'ın savunmasını hazırlayamadığını söylemesi üzerine 18 Temmuz'daki duruşmanın ertelendiği, sanık avukatlarının gelmemesi nedeniyle 28 Ağustos'taki duruşmanın görülemediği, davanın 3 ve 4 Ekim'deki duruşmalarında ise Demirtaş'ın savunmasına devam etmediği belirtildi. AİHS'nin 6'ncı maddesinde taraf devletlere yüklenen davayı makul sürede bitirme yükümlülüğü kapsamında, sanığa gerekli sürenin tanındığı ancak mahkemeden kaynaklanmayan nedenlerle Demirtaş'ın savunma yapmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA İFADEYE GİTMEDİ

Sanık Selahattin Demirtaş'ın partisinin Meclis grup toplantısındaki, "HDP'nin hiçbir milletvekilinin kendi rızasıyla ifade vermeyeceğini açıkça beyan ettiği" hatırlatılan kararda, soruşturma aşamasında yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından 12 Temmuz 2016, 15 Temmuz 2016, 28 Temmuz 2016, 12 Ağustos 2016, 6 Eylül 2016 ve 11 Eylül 2016'da davetiye çıkarılmasına rağmen sanığın ifadeye gitmediği vurgulandı.

ADLİ KONTROLE UYACAĞI BEYANINDA BULUNMADI

Kararda ayrıca, sanığın duruşmalarda adli kontrol hükümlerine uyacağına dair beyanda bulunmadığının, bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının değerlendirildiği belirtildi. Demirtaş lehine ihlal kararı veren 2'nci Daire'nin hükmünün, AİHM'in kararları gibi nihai nitelikte olmadığı, bu nedenle mahkeme için bu aşamada bağlayıcı özellik taşımadığı da vurgulanarak, sanığın tahliye talebi oy birliğiyle reddedildi. - Ankara