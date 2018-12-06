Demirtaş'ın Tahliye Talebine Bir Ret Daha

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti. Demirtaş'ın avukatlar, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti. Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)