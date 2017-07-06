Demirtaş'ın İlk Kez Duruşma Salonunda Olacak

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başbascılığı'nın yürütktüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan ve bugüne kadar duruşmalara SEGBİS sistemi üzerinden katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara'da görülecek bir davasına katılma istemi kabul edildi. Demirtaş, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katılacak.



Diyarbakır'daki evinde 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demertaş'ın bugünü kadar hakkında Türkiye'nin değişik yerlerinde açılan davalara Edirne Cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Bir süre önce duruşmalara SEGBİS üzerinden katılmama kararı alan ve duruşmalara fiziki olarak katılmak istediğini söyleyen Demirtaş'ın istemi, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Edirne Cezaevi'nin güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetleri tarafından da kararın yerine getirileceğinin mahkemeye ve Demirtaş'a bildirildiği belirtildi. HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, yarın (7 Temmuz Cuma) saat 10.00'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya bizzat katılacaktır" denildi.



İLK KEZ DURUŞMA SALONUNDA OLACAK



Mahkemenin kararı ve kararın cezaevi yönetimi tarafından olumlu karşılanması ile ilk kez HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın yargılandığı bir duruşmada hazır olacak. Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesinde Demirtaş, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir festivalde yaptığı konuşmada, "TC Hükümeti'ni, yargı organlarını, askeri ve Emniyet teşkilatlarını alenen aşağılama' suçundan yargılanıyor. Yarın 3'üncü duruşması görülecek davanın ilk duruşmasına Demirtaş SEGBİS ile katılmıştı. - Diyarbakır