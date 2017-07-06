Demirtaş'ın İlk Kez Duruşma Salonunda Olacak (2)

DEMİRTAŞ KASIM AYINDA DİYARBAKIR'A GETİRİLECEK



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, SEGBİS sistemi ile savunma yapmak istemediği için katılmadı. Bunun üzerine duruşma salonundan, Edirne F tipi Kapalı Cezaevi ile SEGBİS bağlantısı kuruldu. Bağlantının kurulması ardından SEGBİS odasında bulunan İnfaz Koruma Memuru, Demirtaş'ın bu şekilde duruşmaya çıkmak istemediğini söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ve Aygül Demirtaş Gökalp, SEGBİS'in yüz yüze yargılama kuralına aykırı olduğunu, bu konuda AİHM, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları olduğunu söyledi. Sanığın istemesi durumunda SEGBİS ile ifadesinin alınabilmesinin mümkün olduğunu belirten avukatlar, Demirtaş'ın duruşma salonuna getirilerek ifadesinin alınmasını istedi.



KASIM AYINDA DİYARBAKIR'A GETİRİLECEK



Ara kararlarına açıklayan mahkeme, Selahattin Demirtaş'ın SEGBİS aracalığıyla duruşmaya katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini, daha önce savunmasının alınmamış olduğu dikkate alınarak, yargılamanın sürüncemede kalmaması için bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Demirtaş'ın bizzat katılarak savunma yapacağı duruşma 21 Kasım'a ertelendi.