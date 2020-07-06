Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na "hakaret" davası
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Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na "hakaret" davası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na
06.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:34

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş'ı avukatları temsil etti.

Sanık Demirtaş, mahkemeye gönderdiği dilekçede, SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını, duruşmaya bizzat katılma talebinde bulundu.

Demirtaş'ın avukatları da müvekkillerinin bir sonraki celsede bizzat duruşma salonunda hazır edilmesini talep etti.

Katılan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da, "Söz konusu salgın hastalık sebebiyle yurtiçindeki tutuklu sanıkların savunma haklarını SEGBİS yoluyla alınmasına, riski önlemesi sebebiyle daha makul olduğu düşüncesindeyiz. Ancak sanık kendine tanına hakkı kötüye kullanarak yargılamayı uzatmaya çalışmaktadır. Hazır bulunması konusunda takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme, sanık Selahattin Demirtaş'ın bir sonraki celse duruşma gün ve saatinde mahkeme salonunda bizzat hazır edilmesi için ceza infaz kurumuna yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davutoğlu'na hakaret davası ve birleştirme kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadaki beyanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Demirtaş hakkında ayrıca aynı açıklamalarda o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde iki farklı mahkemede görülen dava dosyası, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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