Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu
Demirtaş’ın avukatları: Hakkında tutuklama kararı verilen müvekkilimiz dosyada şüpheli bile değil
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, hakkında tutuklama kararı verilen müvekkillerinin dava dosyasında şüpheli bile olmadığını belirterek, savcılık hakkında suç duyurusunda bulundu.
Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin yeniden tutuklanması kararına ilişkin Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle