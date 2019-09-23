Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu

Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu

Demirtaş’ın avukatları: Hakkında tutuklama kararı verilen müvekkilimiz dosyada şüpheli bile değil

23.09.2019 16:00
Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, hakkında tutuklama kararı verilen müvekkillerinin dava dosyasında şüpheli bile olmadığını belirterek, savcılık hakkında suç duyurusunda bulundu.


Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin yeniden tutuklanması kararına ilişkin Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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