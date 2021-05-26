Demirtaş: "Hizmet için çalışıyoruz"
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Demirtaş: "Hizmet için çalışıyoruz"

Demirtaş: 'Hizmet için çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çorum Askere Alma Bölge Başkanı ve Garnizon Komutanı Kd. Albay Ferhan Işık, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Askere Alma Bölge Başkanı ve Garnizon Komutanı Kd. Albay Ferhan Işık, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kd. Albay Ferhan Işık, "Belediyelerimiz bizleri en çok destekleyen kurumlar. Eminim ki İlkadım Belediyemizin de buradaki garnizon komutanlığında büyük emek ve destekleri var. Yerel yönetimler bulunduğu il ve ilçede her zaman ihtiyacımız olduğu anlarda yanımızda olup, bizlere destek veriyor. Bu manada ilçenizdeki katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Her alanda hizmet için çalışıyoruz"

Şehirde tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını ve ellerinden geldikçe de tüm kurumlara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Eğitimden sağlığa, asayişten spora kadar her alanda vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Her yapılan hizmet ilçemizi, şehrimizin bir adım daha ileriye gitmesini sağlıyor. Belediyemiz olarak pandemi öncesinde ve sonrasında da aktif bir şekilde çalışarak rutin faaliyetler dışında kente değer katan vizyon projeleri ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuçta kazanan şehrimiz ve ülke oluyor" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kd. Albay Ferhan Işık, 6 bin asker ile Atatürk'ün siluetinin oluşturulduğu fotoğrafı Başkan Demirtaş'a hediye etti. - SAMSUN

Demirtaş: 'Hizmet için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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