Demirtaş: "Halkımızın ihtiyaç duyduğu her an bir telefon kadar yakınındayız"
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Demirtaş: "Halkımızın ihtiyaç duyduğu her an bir telefon kadar yakınındayız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halkın ihtiyaç duyduğu her an bir telefon kadar yakınında olduklarını söyledi.

Demirtaş:
15.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:44

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halkın ihtiyaç duyduğu her an bir telefon kadar yakınında olduklarını söyledi.

Her ay 2 binden fazla talebi değerlendirerek çözüme kavuşturan İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) korona virüs mücadelesinde de gösterdiği özverili çalışma ile hem Başkan Demirtaş hem de vatandaşlardan tam not almayı başardı. Türkiye'nin 54 ilinden daha fazla nüfusa sahip İlkadım'da 7 gün 24 saat aralıksız devam eden hizmetlerde gösterdiği başarılı ve disiplinli çalışma temposuyla beğeni kazanan İLKİM, aylık ortalama 2 binden fazla talebe çözüm üretiyor. Son bir buçuk ayda 5 bin 390 talebe cevap verirken bir yandan da korona virüs mücadelesin de Vefa Timi olarak özverili bir çalışmaya imza attı. Vatandaşlar tarafından tam not alan İLKİM'de 7 gün 24 saat hizmet devam ederken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu her an bir telefon kadar yakınında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İhtiyaç duyulan her an telefonun ucanda biz varız"

Pandemi süreci dahil vatandaşlar ile her zaman yoğun bir iletişim halinde olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu her an telefonun ucunda olmanın büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle vatandaşımızla kurduğumuz sıkı iletişimi her zaman sürdürmeye devam edeceğiz. Halkımızın sorunlarını ve taleplerini doğrudan iletebilecekleri ve karşılıklı güven ortamında kurulan iletişim ile profesyonel çözümler sunduğumuz iletişim merkezimiz 7/24 hizmet esasına dayanmakta. İLKİM'de vatandaşlarımız tarafından iletilen şikayet ve talepleri ilgili birimlerle paylaşıp sorunun takibini yaparak sonuca ulaştırıyoruz. Korona virüs ile mücadelemiz boyunca İLKİM çalışanlarımız büyük bir özveri ve başarı örneği sergiledi. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzde ki süreçte de bu güçlü iletişimimizi sürdürerek halkımızla bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız İLKİM'e 444 55 01 numaralı telefondan ve 0505 178 55 01 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden ulaşmanın yanı sıra yüz yüze de taleplerini ve önerilerini iletebilirler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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