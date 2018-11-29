Demirtaş "Gülüç'te Daha Güzel Hizmetler Olacak"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, partisinin Gülüç Belde ve bizim başkanları ile Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkan Demirtaş Gülüç ve bölgesinin AK Parti ile daha fazla hizmet alacağını söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, Gençlik Kolları Başkanı Tekin alabaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın Gülüç'e güzel hizmetler yaptığını ifade eden Başkan Çakır, AK Parti ile bu hizmetlerin daha da artacağını dile getirdi. Çakır konuşmasında "AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır "AK Parti'ye katılımlarınız hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah el birliği ile bölgemize, Ereğlimize ve Gülüçüçümüze hizmet edeceğiz. Ben başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Teşkilatımız, belde teşkilatımız, sizlerle hep birlikte bölgemize hizmet edeceğiz. Burada yaşayanlar bizim insanlarımız. Zaten tempoluydunuz, bizde destek verip bu tempoyu daha da artıracağız. El birliği ile Gülüçümüze inşallah çok daha güzel eserler kazandıracağız" dedi.

AK Parti'ye geçiş ile ilk meyve alındı

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AK Parti'ye geçişi sonrasında bunun ilk meyvesini aldıklarını ve Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu'nun bulunduğu alana yeni okullar yapılması kararının hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Demirtaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gülüç ile birlikte bölgedeki tüm belediyeleri kazanacaklarını belirterek konuşmasını şunları söyledi; "Ben öncelikle ilçe başkanımız, belde başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz aslında AK Parti'ye yeni katılanların değiliz. Daha öncede AK Parti'de görev yapmıştık. Bizim isteğimiz Gülüç'ün daha fazla hizmetler alması. İktidarın gücünden daha fazla faydalanmak için böyle bir işin içerisine girdik. Gayemiz AK Parti ailesi olarak Gülüç'e daha güzel hizmetler yapmak. Biz bu işin semeresini hemen aldık aslında. Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu'nun olduğu yere Anaokulu ve yeni okul binaları yapılması kararı çıktı. Bu konuda Ereğli Kaymakamımıza, İlçe ve Belde başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İleriki günlerde Gülüç'e daha çok projeler kazandıracağımıza inanıyorum. Ereğli, Alaplı, Gülüç hepsi de bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde burada yaşayan vatandaşlarımıza ne kadar hizmet edersek, o kadar hoşnut etmiş oluruz. Biz bu görevlere hizmet etmek amacıyla geldik. Bu hizmetlerimizi kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. 31 Mart 2019'da yerel seçimler var. Ben AK Parti'nin bu bölgede tüm belediyeleri alacağına yürekten inanıyorum. Ben inanıyorum ki bu saatten sonra Ereğli, Gülüç ve köylerinde daha güzel hizmetler olacak."

Yapılan açıklamaların ardından ziyaret basına kapalı olarak istişare halinde devam etti. - ZONGULDAK