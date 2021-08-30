Demirtaş: "Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları'nın bu yıl ikincisini düzenlediği halı saha turnuvasında şampiyonan olan Karayusufspor'un kupasını veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençleri spora teşvik ettiklerini söyledi.

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları'nın bu yıl ikincisini düzenlediği halı saha turnuvasında şampiyonan olan Karayusufspor'un kupasını veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gençleri spora teşvik ettiklerini söyledi.

Canik Millet Bahçesi halı sahasında 22 takımın kıyasıya mücadele verdiği KA-DEF Gençlik Kolları Futbol Turnuvası coşkuyla sona erdi. İlginin yoğun olduğu turnuvada üçüncülük için sahada mücadele eden Azaklı-Mahmutlu maçını 5-3 skorla kazanan takım Mahmutluspor oldu. Gecenin final maçı için saha çıkan Süleymandağı ve Karayusuf futbol takımı seyircileri selamlayıp hakemin başlama düdüğü ile maça başladı. İlk yarıda rakip takım kalesinde gol bulan Karayusufspor bu üstünlüğünü ikinci yarıya da sürdürerek maçtan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Ödül töreni öncesi KA-DEF Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu ve KA-DEF Başkanı Bayram Erişkin, birer konuşma yaptı.

"Böyle bir birliktelikte yer almaktan mutluyum"

Her şeyden önce dostluğun kazandığı bir turnuva seyrettiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "KA-DEF iş birliğinde yapılan bu organizasyonun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin futbol oynayarak bir araya geldiği güzel bir etkinlik. Böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan çok mutluyum" dedi.

Başkan Deveci konuşmasını ardından ikinci olan Süleymandağıspor'a kupa ve 3 bin TL'lik para çekini takdim etti.

"Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"

Gençlerin sadece sporda izleyici olmamaları hayatlarında sporun aktif bir yeri olması gerektiğini hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu tür sosyal faaliyetlerin arttırılması ve zenginleştirilmesi gençlerin spora özendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözüne uygun olarak bir yaşantı seçmeleri konusunu önemli bir yer tutuğuna inanıyorum. Bu turnuvalarla halı sahaların kullanılmasına yönelik gençlerimizi teşvik ediyoruz. Günlerdir emek veren kıyasıya rekabet halinde oynayan takımlarımızdan turnuvada şampiyon olan Karayusufspor'a ve Süleymandağıspor'a ve dereceye giren takımları kutluyorum. Diğer tüm takımlarımıza da turnuvaya katıldıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını ardından Başkan Demirtaş, şampiyon olan Karayusufspor kaptanına şampiyonluk kupasını ve 5 bin TL hediye çekini verdi. Turnuva boyunca centilmenlik hareketi ile ödüle layık görülen Emirlispor da ödülünü Başkan Demirtaş'ın elinden aldı.

Turnuva tüm takımların bir araya geldiği hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı