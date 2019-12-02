Demirtaş: "Fiziki engel değil, kalplerdeki engel sorun teşkil eder"

02.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:14

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fiziki engeller değil, kalplerdeki engellerin sorun teşkil ettiğini ifade ederek, "O nedenle toplum olarak engelli kardeşlerimize karşı gösterdiğimiz sevgide, sınırların ötesine geçelim" dedi.



Vali Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle, engelli kardeşlerimizle empati kurmamızı sağlayan bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı tüm engelleri kaldırmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.



Hayatı paylaşmak için engel olmadığını belirten Vali Demirtaş, şöyle devam etti:



"Fiziksel engellilik de herhangi bir alanda başarı elde etmeye engel değildir. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir ve başarıya ulaşmanın ilk şartı da başaracağına inanmaktır. O sebeple hayatın her alanında; spor, sanat, edebiyat, siyaset ve iş dünyası da dahil olmak üzere örnek teşkil edecek nitelikte güzel işler başaran ve bu özellikleriyle hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."



Vali Demirtaş mesajından şunları kaydetti:



"Bu noktada devletimizin, insanın azim ve kararlılıkla tüm engellerin üstesinden geleceğini bizlere kanıtlayan engelli vatandaşlarımıza her konuda destek olduğunu, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla bütün imkanlarını seferber ettiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Bizler de Adana Valiliği olarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya matuf adımlar atmaktayız. Engelli kardeşlerimizle ilgili üzerimize düşen görevi büyük bir titizlikle yerine getirmekte ve çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. Bilinmelidir ki bu hususta en büyük engel sevgisizliktir. Fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller sorun teşkil etmektedir. O nedenle toplum olarak engelli kardeşlerimize karşı gösterdiğimiz sevgide, sınırların ötesine geçelim. Tüm benliğimizle onlara her konuda yardımcı ve destek olalım. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirelim. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi hislerimle bir kez daha kutluyor; engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum." - ADANA

Kaynak: İHA