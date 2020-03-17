Demirtaş: "Fırsatçılara ve soygunculara fırsat vermemeliyiz"
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İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Zabıta, Güncel

Demirtaş: "Fırsatçılara ve soygunculara fırsat vermemeliyiz"

Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz" dedi.

17.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:59
Demirtaş:

Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz" dedi.


İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni tedbirler ilçede hayata geçirdi. Yayınlanan genelge sonrası belirtilen bazı mekanlar saat 00.00 itibarıyla kapanmak üzere hazırlıklarını yapan belediye zabıta ekipleri işletme sahiplerini polis ekipleri uyardı.


"Fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz"


Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Demirtaş, "Bu noktada oto kontrol mekanizmasını kendi içimizde oluşturmalıyız. Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz. Hizmetlerimizin aksamaması için görevli personelimizin ellerinden gelen çabayı en üst düzeyde göstereceklerine yürekten inanıyorum. Meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda halkımızın affına sığınarak gösterecekleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"Kontrollü bir denetim gerçekleştirdik"


Genelgede belirtilen mekanların saat 00.00 itibarıyla faaliyetini durdurması ve bunu kontrol noktasında emniyet güçleri ile birlikte ekip oluşturduklarını söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı ise, "Zabıta ekiplerimiz, polis ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma ile iş yerlerini gezerek uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri ve polisler esnafı, genelgedeki hususları göz önünde tutarak denetledi. Gerekli belgeleri inceleyen zabıta ekiplerimiz, genelgede belirlenen umumi iş yerlerini kapattı" ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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