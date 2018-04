Demirtaş'a Savunmasını Yapması İçin Son Kez Süre Verildi

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ZEYTİNBURNU'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri nedeniyle düzenlenen mitingte yaptıkları konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandıkları davaya devam edildi. Mahkeme, sağlık mazereti göstererek duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın mazeretini kabul ederek son kez savunması yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, duruşma salonuna dönüştürülen Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapıldı. Başka suçtan tutuklu bu suçtan tutuksuz sanık Selahattin Demirtaş ile tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder duruşmaya katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada, İsveç Konsolosluğu'ndan Anna Karslted, İngiltere Barosu'ndan avukat Ali Has, İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden Milletvekili Yılmaz Kerimo, Demokrasi Yoluyla Barış İçin Dul Kadınlar Kurucusu Margaret Owen (Widows For Peace Through Democracy) da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

MAZERET BİLDİREREK DURUŞMAYA GELMEDİLER

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanık Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle, diğer sanık Sırrı Süreyya Önder'in ise TBMM Genel Kurulu'nda Nöbetçi İdare Amiri olması nedeniyle duruşmaya gelemeyeceklerine ilişkin mazeret bildirdiklerini tutanağa geçirdi.

AVUKATLARI TALEPTE BULUNDU

Daha sonra söz alan sanıkların avukatlarından Ramazan Demir, önceki celse mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulunduklarını ancak heyetin buna rağmen ara karar oluşturmasını eleştirerek "Bu nedenle esasa ilişkin savunma yapmayacağız ve usule ilişkin taleplerimizi bildireceğiz. Öncelikle iddianameye konu konuşmanın, tam çözümünün yaptırılmasında ısrar ediyoruz. Müvekkillerimiz bu konuşmayı yapmadıklarını söylemektedir. Bu gerekçeyle CD çözümünün yaptırılmasını talep ediyoruz. Siz bizi yargılamayı uzatmakla itham ediyorsunuz, ancak bu çözümü yapmayarak yargılamayı uzatan sizsiniz" dedi.

Avukat Arzu Kayaoğlu da mahkemenin, müvekkilinin son savunmasını yapmasına ilişkin ara karardan dönülmesini ve Selahattin Demirtaş'ın "propaganda yapmak" suçundan birçok davasının Ankara'daki 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildiğini ifade ederek bu davanın da oradaki davayla birleştirilmesini talep etti. Avukat Kayaoğlu, söz konusu konuşmanın CD dökümünün ise Anayasa hukukçuları tarafından oluşturulacak bilirkişiler tarafından incelenmesi gerektiğini savunarak çözümleri yapan polislerin kötü niyetli olduklarını düşündüklerini vurguladı. Avukat Kayaoğlu, 2013'te görevli çoğu polisin, FETÖ suçlamasıyla tutuklu olduğunu, bu nedenle çözümü yapan polislerin de akıbetinin araştırılması gerektiğini ileri sürdü. Sanıkların diğer avukatları da sanık Sırrı Süreyya Önder'in esas hakkındaki saunmasını yapmadığını belirterek usule ilişkin itirazlarının kabulünü talep etti.

SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Mütalaası sorulan Savcı Hakan Özer, CD çözümlerinin yaptırılması talebinin kabulünü ancak diğer taleplerin reddini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mazeretlerini kabul etti. Heyet, sanık Selahattin Demirtaş'ın son savunmasını yapmak üzere son kez süre vererek bir dahaki celse hazır bulundurulması için müzekkere yazılmasına hükmetti. Sanık Sırrı Süreyya Önder'in esas hakkındaki savunmasını ilk celsede yaptığını belirterek savunma yapması için süre verilmesi talebini reddeden heyet, diğer talepleri de reddetti. Duruşma, 30 Nisan'a bırakıldı.