Demirsu, işletmeleri ziyaret etti

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet işletmeleri ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret ederek işbirliği konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Halen İşbaşı Eğitim Programı devam eden 28 kişi için işyerlerinde katılımcıların çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunan Demirsu kadın istihdamının yoğun olduğu işyerleri yetkilileri ile de görüşerek kurs ve programlar hakkında bilgi verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı