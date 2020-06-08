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Demirözü Sulama Projesi ile 112 bin 600 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, hafta sonu açılışı yapılan "Demirözü Sulama Projesi" ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuştuğunu bildirdi.

Demirözü Sulama Projesi ile 112 bin 600 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuştu
08.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:00

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, hafta sonu açılışı yapılan "Demirözü Sulama Projesi" ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuştuğunu bildirdi.

Özkaldı, AA muhabirine, Bayburt'un mümbit topraklarını suya kavuşturmak için Bakanlık olarak 2003 yılından beri çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bugüne kadar kentte 7 barajın tamamlandığını, toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldığını ifade eden Özkaldı, 2003 yılından bugüne kadar 12 sulama tesisinin tamamlandığını belirtti.

Özkaldı, sulama tesisleriyle toplamda 160 bin 520 dekar, kısmi olarak 2 bin 500 dekar olmak üzere toplam 163 bin 20 dekar arazinin sulamaya açıldığını kaydederek, böylece çiftçilere yıllık 91 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığına işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı törenle açılışı yapılan "Demirözü Sulama Projesi"nin de Bayburtluların hasretle beklediği bir yatırım olduğuna dikkati çeken Özkaldı, şöyle devam etti:

"239 milyon liraya mal olan, Bayburt için çok büyük öneme sahip Demirözü sulaması ile Demirözü ilçesi, Çayıryolu, Çorak, Günedoğru, Kırkpınar, Kitre, Tomlacık, Oruçbeyli, Rüştü, Esentepe, Şirin, Çatalçeşme, Çakırözü, Güneşli, Çiftetaş, Karayaşmak gibi yerleşim yerleri, aynı zamanda Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı ve Örenşar yerleşim yerleri olmak üzere toplamda 18 yerleşim yerine ait 112 bin 600 dekar arazi modern sulama sistemi ile sulanacaktır."

Özkaldı, proje ile çiftçilere önemli oranda zirai gelir artışı sağlanacağını vurgulayarak, "Bu sulama projesiyle ağırlıklı olarak hayvancılığa yönelik yem bitkisi üretimi, bunun yanı sıra şeker pancarı, fasulye, bakliyat ürünleri ile meyve ve sebze üretimi de gerçekleşecektir. Bu muhteşem projeyle 11 bin 260 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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