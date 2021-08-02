Demirözü'nde sel zarara yol açtı
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Demirözü'nde sel zarara yol açtı

Demirözü'nde sel zarara yol açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'un Demirözü ilçesine etkili olan dolu ve sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu ekili tarım arazileri zarar görürken 11 hayvan telef oldu.

Bayburt'un Demirözü ilçesine etkili olan dolu ve sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu ekili tarım arazileri zarar görürken 11 hayvan telef oldu.

Bayburt'un Demirözü ilçesi Yazıbaşı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası 6'sı büyükbaş 5'i küçükbaş olmak üzere 11 hayvan telef olurken birçok ekili tarım arazisi de zarar gördü. Köye ulaşan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri 4 iş makinesi ve 8 personelle selin meydana getirdiği tahribatı temizledi. Çalışmalar kapsamında vidanjör yardımı ile evlerden ve ahırlardan sular boşaltıldı. Köyde oluşan selin etkisiyle 4 evi, 8 ahırı, samanlığı ve ekili tarım arazilerini su bastı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca hasar tespit raporları tutularak gerekli işlemler başlatıldı. - BAYBURT

Demirözü'nde sel zarara yol açtı
Demirözü'nde sel zarara yol açtı
Demirözü'nde sel zarara yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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