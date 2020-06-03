Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan köy ziyaretleri
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Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan köy ziyaretleri

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Demirözü Kaymakamı Coşkun'dan köy ziyaretleri
03.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:28

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç ve İlçe Milli Emlak Şefi Serdar Uzun ile Işıkova köyünü ziyaret etti.

Coşkun, ziyaret sırasında, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgiler verdiğini ifade eden Coşkun, köy muhtarı Müfit Kordalı'dan köyün genel durumu hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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