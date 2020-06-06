"Demirözü Barajı Sulaması Bayburt'umuza hayırlı uğurlu olsun" Demirözü Barajı Sulamasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Demirözü Barajı Sulamasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle gerçekleştirildi. Törende katılımcılara hitap eden Erdoğan, 239 milyon lira yatırım tutarına sahip proje için, "Bayburt'ta 16, Gümüşhane'de 2, toplam 18 yerleşim yerine ait 112 bin 600 dekar arazi modern sulama sistemiyle sulanacaktır. Bu kadar da önemli bir yatırım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Bayburt Demirözü Barajı Sulaması, Artin Yusufeli Barajı'nda 3 Milyonuncu Metreküp Betonun Dökümü ve Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Açılış törenlerine katıldı. Artvin ve Rize'deki törenlerin ardından Bayburt'a bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirözü Barajı Sulamasının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımına 2017 yılında başlanan projenin sulamaya hazır hale geldiğini söyledi.

Yatırımın rast gele yapılmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buranın yatırım tutarı 239 milyon Türk lirası. Böyle de önemli, rast gele bir yatırım değil. Projeli durumda bitki deseninde ağırlıklı olarak hayvancılığa yönelik yem bitkisi olma özelliği taşıyan yonca, hububat, silajlık mısır ve macar fiği bulunmakta. Sulu tarımla birlikte gelir getirici şeker pancarı, fasulye, bakliyat ürünleri ile meyvecilik ve sebze üretimi de burada gelişecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Proje ile 11 bin 260 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanacaktır. Proje çiftçilerimize yılda 85 milyon lira ilave zirai gelir artışı da ayrıca sağlanacaktır. Bu da Bayburt'umuza inşallah hayırlı olsun diyoruz. Allah yar, yardımcımız olsun."

Vali Cüneyt Epcim ise Demirözü Barajı Sulamasının Bayburt'un en önemli projelerinden biri olduğuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a proje ile Bayburt'un 113 bin dekar kuru tarım arazisinin sulanabilir hale gelmesinin sevincini yaşadığını aktaran Vali Epcim, "Bizim için önemli bir etkinlik. Sizleri gönülden seven tüm Bayburtluların selamlarını ve memnuniyetlerini sizlere iletiyoruz. Hepimizin bildiği gibi bu proje yörede beklenen bir hizmet olarak epey zamandır gündemdeydi. Bugün bu açılışla birlikte 85 milyon TL'lik bir gelir artışı bekliyoruz. Doğrudan ve dolaylı 11 bin kişilik istihdam sağlaması, sebze ve meyveciliğin geliştirilmesi, macar fiği, silajlık mısır ve şeker pancarı ile fasulye gibi ürünlerin de bu coğrafyada üretilebileceği bir noktaya gelmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." sözlerini kullandı.

Projeye destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Vali Epcim, "Bu manada başta şahsım ve Bayburtluların gönülden selamını iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum." dedi.

Projenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Bayburt ve Bayburtlulara selamlarını iletmesi sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özdağlı, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve yüklenici firma EMKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kurt tarafından gerçekleştirildi.

Demirözü Barajı Sulama sahasında gerçekleştirilen törene Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile kurum amirleri katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA