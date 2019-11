Demirören Medya, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda

01.11.2019 16:41

Yayıncılık konusunda son yıllarda gelişen ve büyüyen markalarıyla Demirören Medya, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın katılımcıları arasında olacak.

Hürriyet Gazetesi'nin 71 yıllık tecrübesini okuyucusuna sunduğu Hürriyet Kitap, Demirören Medya bünyesinde faaliyet gösteren markalar ve yeni yazar kadrosu ile toplumun her kesiminden okuyucuya her alanda içerikleriyle önemli eserlere imza atıyor. Hürriyet Kitap, Türkiye'de eksikliği göze çarpan prestij-koleksiyon, tarih-belgesel, inceleme-araştırma, ebeveyn-çocuk, seyahat, sanat, spor, sağlık gibi alanlarda ve her platformda okuyucusuna ulaşarak bilgi paylaşımı yapıyor.Türk Edebiyatı'nın ve basının duayen ismi Doğan Hızlan'ın yayın danışmanlığını yaptığı Hürriyet Kitap, seçkin yazar kadrosuyla toplumun ve özellikle genç kuşakların ihtiyaç duyduğu modern bilgi ve içeriğin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Demirören Medya'nın kitap yayıncılığı alanındaki girişimi, Hürriyet Kitap'ın yanı sıra Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap ile günden güne büyüyor.

Günümüz seyahat alternatiflerinden, dijital dünyanın rehberi niteliği taşıyan kitaplara; tarihe ışık tutan önemli araştırma çalışmalarından çocuk yayınlarına kadar geniş bir yelpazede Hürriyet Kitap, Milliyet Yayınları, Posta Kitap ve Fanatik Kitap tüm eserleriyle, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın katılımcıları arasında yer alacak.

